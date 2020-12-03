شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حفظي يوضح أسباب غياب كريم عبد العزيز ورانيا يوسف لمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، لـ"الخليج 365" ردًا علي غياب العديد من الفنانين عن المهرجان مثل كريم عبد العزيز ورانيا يوسف ووفاء عامر وفيفي عبده وغيرهم، حيث قال إن المهرجان لم يتجاهل أحدًا، ولكن البعض متخوف من فيروس كورونا والبعض اعتذر عن الحضور، إضافة إلى أن هناك نجوم كثيرة تقوم بتصوير أعمالهم الفنية.

وفي سياق متصل نفدت تذاكر الفيلم الفلسطيني "غزة مونامور" للمخرج عرب ناصر الذي سيعرض علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 42، وهو الفيلم الذي اختارته فلسطين لتمثيلها في منافسات أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وكان عرضه الأول في مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا، قبل أن يحصل على جائزة NETPAC كأفضل فيلم آسيوى فى مهرجان تورنتو.

"غزة مونامور" تدور أحداث الفيلم حول عيسى بائع السمك الستيني، الذي يقع في حب سهام الأرملة جارته في السوق، لكن قبل أن يصرح لها بحبه يعثر على تمثال لأفروديت في البحر يعطل قصة حبه ويدخله في مواقف غير متوقعة.