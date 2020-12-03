شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله الرويشد يهنئ أنغام على ألبومها "مزح": صوتك يطرب قلبى قبل سمعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المطرب الكويتى الكبير عبد الله الرويشد، النجمة المصرية أنغام على ألبومها الجديد "مزح" الذى يضم 15 أغنية، أدتها باللهجة الخليجية، مشيدا بصوت أنغام مؤكدًا أن صوتها يطرب قلبه قبل سمعه، قائلاً: عبر حسابه على تويتر: "من سنين، من لما سمعت (أى مَعزة) بصوتك وصوتك يطرب قلبى قبل سمعى، أنغام أنتِ صديقة إحساسى، مبروك ألبوم مزح".



أنغام

وكانت النجمة أنغام، طرحت مؤخرًا، ألبومها الخليجى "مزح"، الذى تعاونت فيه مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين ومنهم، "سهم" و "صادق الشاعر"، ومن الشعراء، الأمير بدر بن عبد المحسن الذى يقدم أغنية "مزح" من ألحان "صادق الشاعر"، والشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد والذى شارك فى الألبوم بـ 5 أغنيات وهى : "أناني"، "طاولة" من ألحان "صادق الشاعر" وثلاث أعمال أخرى وهى "ثلاث حروف، آخر لقاء ، تسلم يدينه" من ألحان "سهم".



الرويشد

أما الشاعر الأمير سعود بن عبد الله فيشارك بأغنية "اسمك حبيبى" من ألحان "صادق الشاعر، و"غريب" من ألحان "سهم " ، فيما يقدم الشاعر الأمير سعود بن محمد العبد الله الفيصل أغنية "أدور" من ألحان "سهم"، والمستشار تركى آل الشيخ يقدم أغنية "لايقين عليك" من ألحان "سهم"، وكذلك الشاعر " واحد " صاغ أغنية "لا تستغرب" من ألحان "سهم " ، بينما تشارك الشاعرة الجادل فى أغنية "ألف آسف" من ألحان "صادق الشاعر" ، وكذلك الشاعر سعود البابطين الذى كتب أغنية "أبطى عليك" ألحان سهم والشاعر قوس، فى أغنية "هنا وهناك" ألحان "سهم" ، وأخيراً قدّم الشاعر فهد عافت أغنية "ظل وهجير" ألحان "صادق الشاعر"، يضم الألبوم 15، أغنية تنوعت مابين الكلاسيكى والطرب العصرى بأسلوب شبابى مفعم بالحب والرومانسية .