شكرا لقرائتكم خبر عن خيرى بشارة يكشف عن صور نادرة من تصوير "يوم مر ويوم حلو" لفاتن حمامة من 32 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج الكبير خيرى بشارة، عن مجموعة صور من كواليس تصوير فيلم "يوم مر ويوم حلو"، الذى قام بإخراجه منذ 32 عامًا وتحديدا عام 1988، وقامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة، سيدة الشاشة العربية، وشاركها البطولة عبلة كامل، محمد منير، سيمون، جالا فهمى وغيرهم، ونشر بشارة، الصور عبر حسابه على فيس بوك، قال عنها: "صور بحالة جيدة، فيلم يوم مر.. يوم حلو.. 1988".





فيلم "يوم مر ويوم حلو" تم عرضه لأول فى دور السينما يوم 19 فبراير عام 1988، قامت ببطولته فاتن حمامة، عبلة كامل، محمود الجندى، محمد منير، سيمون، محمد هنيدى، حنان يوسف، راندا، جالا فهمى، سهير سالم، علاء عوض، أحمد كمال، لطفى لبيب وغيرهم من الفنانين، تأليف وإخراج خيرى بشارة، سيناريو وحوار فايز غالى، أشعار أحمد فؤاد نجم، أغانى سيمون ومحمد منير.





وتدور قصة الفيلم، حول عائشة محمد المناديلى، هى أم لأربعة بنات وصبى صغير يسكنّ حى فقير جداً من أحياء شبرا، مات زوج عائشة بعدما صرفت كل ما تملك على علاجه بل وترك لها ديون كثيرة تجاهد بكل ما أوتيت من قوة لسدادها، وتعمل عائشة وابنتها سعاد فى الخياطة، بينما لمياء فتأمّن لها والدتها وسيلة لتتعلم التمريض فتصبح ممرضة وتكسب رزقها من مهنة التمريض، وأسما فهى أصغر البنات والتى ما زالت فى المدرسة لكنها تعانى مشاكل فى القلب وبحاجة لعلاج وغذاء لا تقوى والدتها على تأمينها، أما سناء، الأخت الكبرى، فهى مخطوبة لعرابى وتريده زوجاً لها، عرابى الذى تصل به الحالة بعد فرضه لشروط على عائشة لإتمام الزواج إلى التخلى عن وعوده وإلزامهن بالقبل فيه معهن فى منزلهن الصغير لتطوّر الحالة لأنها يحتل الصالة أيضاً ولم يكتفى بهذا بل تقرّب من سعاد أخت سناء وأحبته لتقدم على الانتحار بعد اكتشاف سناء الأمر.



























