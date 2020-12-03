شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى: تمنيت العمل مع إلهام شاهين ومشاركتى فى فيلم قائم على الستات شرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج أمير رمسيس: سعدت جدا بخبر مشاركتنا بفيلم " حظر تجول " بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42، فأنا أحب هذا المهرجان جدا وله مساحة خاصة لدى، وهذا ماجعلني غير قلق بشأن المشاركة به، بالإضافة لكونه قد أقيم فى ظل ظروف إستثنائية وإعتذار الكثير من المهرجانات.

وعن الفيلم وأجواء التصوير، قال أمير رمسيس: "أثناء التصوير كنت مُصِر أن أقوم بالتصوير فى منزل يشبه منازلنا ولكى نجد ذلك المكان أخذنا الكثير من الوقت، وبالفعل قمنا بالتصوير فى إحدى منازل شبرا.

وقال الفنان أحمد مجدى خلال لقاءه مع صناع فيلم "حظر تجول" ببرنامج معكم التى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC، كنت أتمنى العمل مع الأستاذة إلهام شاهين منذ زمن، بالإضافة إلى أن فكرة فيلم "حظر تجول" قائمة على بطولة نسائية وهذا شيء يشرفنى بأن أشارك به وقضية الفيلم نفسها مهمة جدا ، وسعدت بالعمل مع الفنانة أمينة خليل فالعمل معها مريح .

يذكر أن فيلم "حظر تجول" هو الفيلم المصرى الوحيد المشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، بعد غياب الأفلام المصرية عن المشاركة في أى مسابقة رسمية، بدورة العام الماضى، بسبب عدم وجود فيلم مؤهل للمشاركة وقتها.

"حظر تجول" يتتبع قصة فاتن بعد خروجها من السجن بعد 20 عاما، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23 ، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

الجدير بالذكر أن فيلم "حظر تجول" يعيد إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "يوم للستات"مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، الذى عرض للمرة الأولى فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى اضافة إلى عرضه فى العديد من المهرجات وحصد العديد من الجوائز .