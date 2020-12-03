شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: حلمت بتقديم مائة فيلم واحتفلت بتحقيقه بعد "يوم من الستات " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة إلهام شاهين: "انجذبت لدورى فى فيلم "حظر تجول" منذ قراءتى لأول مشهد، فأنا أحب التمثيل جدًا وليس هدفى التواجد فقط ولم أعتمد على الشكل أو اللبس فأنا لم أؤمن سوى بأنى ممثلة فقط وبالفعل سعيدة بدورى فى الفيلم لأن به مشاعر حقيقية وكان من الممكن أن أتوقف بعد فيلم "يوم من الستات " وكنت قد أحتفلت بمئوية الأفلام حيث قدمت مائة فيلم وكان هذا حلمى منذ الطفولة.

وأضافت الفنانة إلهام شاهين خلال لقائها ببرنامج معكم التى تقدمه الإعلامية منى الشاذلية ويذاع على قناة CBC، شعرت أن مشاهد الفيلم حظر تجول لم أعشها من قبل فالشخصية بها كمية مشاعر فياضة، ومن خلال البرنامج أحب أن أقدم تحية لابنتى أمينة خليل وبالمناسبة فى بداية العمل كانت أمينة "تتلكع" فى الحضور ولم تأتِ فغضبت بعض الشيء ومع الوقت أكتشفت أن كان ذلك من تخطيط المخرج أمير رمسيس حتى لا نحب بعض ويظهر ذلك فى التمثيل.

يذكر أن فيلم "حظر تجول" هو الفيلم المصرى الوحيد المشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، بعد غياب الأفلام المصرية عن المشاركة في أى مسابقة رسمية، بدورة العام الماضى، بسبب عدم وجود فيلم مؤهل للمشاركة وقتها.

"حظر تجول" يتتبع قصة فاتن بعد خروجها من السجن بعد 20 عاما، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23 ، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

الجدير بالذكر أن فيلم "حظر تجول" يعيد إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "يوم للستات"مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، الذى عرض للمرة الأولى فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى اضافة إلى عرضه فى العديد من المهرجات وحصد العديد من الجوائز .

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