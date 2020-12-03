شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حفظي يرد على انتقادات دعوة البلوجر ريموشكا لمهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، لـ"الخليج 365" ردًا علي الانتقادات التي طالت وجود البلوجر المشهورة باسم ريموشكا بحفل الافتتاح، رغم قلة عدد الدعوات ووجود الكثير من الأسماء هم أولي بالحضور، قائلاً إن المهرجان يمنح الرعاة 200 دعوة ليقوموا بدعوة ضيوفهم وبالتالي المهرجان لا يفرض عليهم قيودًا أو يسأل لمن سيوجهون الدعوة.

وفي سياق متصل نفدت تذاكر الفيلم الفلسطيني "غزة مونامور" للمخرج عرب ناصر الذي سيعرض علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 42، وهو الفيلم الذي اختارته فلسطين لتمثيلها في منافسات أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وكان عرضه الأول في مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا، قبل أن يحصل على جائزة NETPAC كأفضل فيلم آسيوى فى مهرجان تورنتو.

"غزة مونامور" تدور أحداث الفيلم حول عيسى بائع السمك الستيني، الذي يقع في حب سهام الأرملة جارته في السوق، لكن قبل أن يصرح لها بحبه يعثر على تمثال لأفروديت في البحر يعطل قصة حبه ويدخله في مواقف غير متوقعة.