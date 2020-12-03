خالد النبوي: ذهبت للاحتفال بعيد ميلاد رشوان توفيق واكتشفت هذا الأمر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شارك الفنان خالد النبوي، جمهوره ومتابعيه صورة له رفقة الفنان القدير رشوان توفيق، خلال زيارته بمنزله للاحتفال بعيد ميلاده. وغرد النبوي عبر "تويتر"، قائلًا: "احتفلت بحبيبي وصاحبي الفنان الكبير رشوان توفيق بمناسبة عيد ميلاده، اللي اكتشفت انه 2 فبراير مش ٢٤ نوفمبر زي ما كل الناس فكرة". وأضاف: "كل سنة وأنت طيب وعظيم يا حبيبي وان شاء الله السنة الجاية نحتفل بيك فى فبراير ونوفمبر".

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