يسري نصر الله عن كلمته في "القاهرة السينمائي": وجهت رسالة للست الغلبانة الممتلئة المقبوض عليها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علق المخرج يسري نصر الله على تقديمه الاحتفال بمئوية المخرج الإيطالي فيدريكو فيلليني، خلال حفل افتتاح الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وعبر حسابه بـ"فيسبوك"، قال "نصر الله": "امبارح في الكلمة اللي قلتها عن فيلليني في مهرجان القاهرة السينمائي حاولت أركز شوية زيادة على شغفه بالستات الممتلئات وتصويره أنيتا اكبرج (الممتلئة) في نافورة تريفي".

وأضاف: "كانت إشارة واضحة للبعض ويمكن غامضة للبعض الآخر للست الممتلئة الغلبانة المقبوض عليها بتهمة الإساءة للآثار وللزي الفرعوني والمش عارف إيه، الست المصرية ممتلئة عامة، والراجل المصري أسمر وتقاطيعه مش مسمسمة عامة".

وتابع: "الآثار على حد علمي ملكنا كلنا مش ملك خاص لبتوع الهيئة الفلانية والوزارة العلانية اللي شغلتهم بالتأكيد مش تحديد مين يقدر يتصور جنبهم ويبقى لابس إيه، والمؤكد إن مافيش أي لايحة ولا قانون بيحدد وزن إللي حابب يتصور عند الآثار".

واختتم المخرج الكبير حديثه قائلًا: "أفهم إنهم يتنرفزوا لو اللي بيتصور قالع بس لابس؟ وكمان لابس نفس اللبس اللي بنشوفه في المسلسلات والأفلام إللي فيها تصوراتنا عن الفراعنة؟ ألف رحمة عليك يا فيلليني، بس الحمدلله إنك عشت وعملت أفلامك في فترة العالم ما كانش لسه خلقه ضيق كده".

وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء أمس الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.