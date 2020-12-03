بالصور| ليلى علوي وساندرا نشأت وتامر حبيب على السجادة الحمراء قبل عرض "غزة مونامور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص عدد من نجوم الفن على التواجد على السجادة الحمراء قبل عرض الفيلم الفلسطيني "غزة مونامور"، المشارك في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42.

وكان بين الحضور: الفنانة ليلى علوي، السيناريست تامر حبيب، المذيعة رايا أبي راشد، الفنان أحمد مجدي، الفنانة فاطمة الناصر، المخرجة هالة خليل، المخرجة ساندرا نشأت، الفنانة مريم الخشت، الفنانة إيمان العاصي، الفنانة تارا عماد، الفنانة بسنت شوقي.

قدم الناقد أندرو محسن، الفيلم الفلسطيني "غزة مونامور" المشارك في المسابقة الدولية بالدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقال أندرو عن الفيلم الذي عُرض في المسرح الكبير "من أهم الأفلام العربية الموجودة في المهرجان السنة دي، والوحيد الذي عرض في مهرجان فينيسيا وكذلك مهرجان تورنتو، وسعداء بوجود الفيلم معانا".

وقبل أن يقول كلمته، طلب محمد حفظي رئيس المهرجان من أحد الحضور الالتزام بالكمامة، وطلب من الجميع ارتدائها، قائلا "الموضوع مهم بجد يجب علينا جميعا الالتزام بالكمامة".

وعن الفيلم أكد "كنا نتمنى وجود المخرجين لكن لم يستطيعا الحضور، ويمثلهم اثنين من أهم صناعه المنتجين وممثل من الفيلم محمد نزار"، ودعاهم للصعود على المسرح.

وأضاف حفظي "لما شفناه كان فيه مناقشة كتير حوله، انا متحيز جدا للفيلم ده"، وأعرب صناعه عن سعادتهم بعرضه في مهرجان القاهرة، وقال نزار "يعطيكم العافية مبسوط اني في مهرجان القاهرة لأول مرة واتمنى تستمتعوا بالفيلم".