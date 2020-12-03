تامر حسني بعد حضوره افتتاح مهرجان القاهرة: حلمي أحقق جزء بسيط من نجاح العندليب

أعرب نجم الجيل الفنان تامر حسني عن سعادته بمشاركته في حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، والذي قدم من خلال أغنية الإفتتاح "الدنيا فيلم"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر "تامر" مجموعة صور من الحفل، معلقاً عليهما: "تشرفت امس بتقديم اغنية إفتتاح

مهرجان القاهره السينمائي وسط زملائي فنانين و مبدعين مصر الكبار.

وأضاف، تشرفت كل الشرف بكلمة الأستاذ محمد حفظي رئيس المهرجان عن تشبيه مسيرتي الفنيه بالعندليب الراحل عبد الحليم حافظ في القرن الواحد و عشرين، فخور بالشهاده دي جداً خصوصاً انه كان

حلم منذ طفولتي ان اصعد بنجاح الغناء و التمثيل معاً و احقق بهم و لو جزء بسيط من اللي حققه العندليب الراحل عبد الحليم حافظ ".

وقدم نجم الجيل أغنية حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، والتي تحمل إسم "الدنيا فيلم"، وتعاون من خلالها مع الشاعرة الشابة منة القيعي والموزع والمنتج الموسيقى اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبد الواحد.