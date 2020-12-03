غداً .. العرض العالمي الأول لفيلم "حظر تجول" بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي، في التاسعة من مساء غدًا الجمعة، فيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس، في عرضه العالمي الأول، وذلك بحضور صناعه ونجومه، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم يشارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها،

في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.

"حظر تجول" من تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة كلا من الفنانين إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد

حاتم، من إنتاج؛ صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبد الوهاب، وشريف فتحي.

وإنطلق مساء أمس، حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وسط أجواء استثنائية وإجراءات إحترازية مشددة، حيث يقام الافتتاح لأول مرة فى الهواء الطلق فى مسرح النافورة المفتوح بدار الأوبرا المصرية، والذى يسع لأكثر من 1200 فرد.

وقدم نجم الجيل الفنان تامر حسني، أغنية حفل الإفتتاح، والتي تحمل اسم "الدنيا فيلم" وتعاون من خلالها مع الشاعرة الشابة منة

القيعي والموزع والمنتج الموسيقى اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبد الواحد، كما شهد الحفل ظهورًا خاصًا للفنان أشرف عبد الباقي.