تراند اليوم : محمد الليثى يستعد للجزء الثانى من ” اللعبة” في رمضان 2021ل 

وسط كوكبة من نجوم السينما المصرية والعربية ، حضر النجم الشاب محمد الليثي الشهير ب”مازو” حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته ال ” 42″ ،

وأعرب عن سعادته بانطلاق الدورة الحالية لمهرجان القاهرة السينمائى ، ودوره الهام فى دعم صناعة السينما ولا سيما فى ظل التحديات الراهنة والتى تتمثل فى فيروس ” كورونا ” متمنياً كل النجاح لإدارة المهرجان والذي يشهد مشاركة نجوم السينما فى مصر والعالم العربى

وعلى جانب آخر أوضح النجم الشاب أنه سيشارك فى المارثون الدرامى لرمضان المقبل ويقوم بدور البطولة في مسلسل “اللعبة” الجزء الثاني الذي سيعرض علي قناة ام بى سى مصر في رمضان المقبل

ويذكر ان الفنان الشاب محمد الليثي الشهير قد شارك في العديد من المسلسلات الدرامية ومنها مسلسل ” عمر ودياب” مع نجوم الكوميديا علي ربيع ومصطفي خاطر ، وأيضا مشاركته بمسلسل اللعبه الجزء الاول مع النجوم هشام ماجد و شيكو الجزء الاول اخراج المخرج معتز التوني .

وايضا شارك في اعمال فيلم جحيم في الهند و مسلسل خفه يد و مسلسل كابتن أنوش و برنامج ايمن يقدمه اشرف

