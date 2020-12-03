تراند اليوم : لقاء الخميسي تطلق صرخات الرحمة في وجه ريهام سعيد – إتفرج

هاجمت الفنانة لقاء الخميسى الإعلامية ريهام سعيد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام صورة للثعلب الذى ظهر فى حلقة الصيد التى عُرضت على قناة النهار فى برنامج “صبايا الخير” والتى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد .

وعلقت لقاء الخميسى قائلة :”الرحمه الرحمه الرحمه يا بشر دا مَش مقبول اطلاقا كفعل ولا انه يتعرض على الشاشه ..الحيوان بيخاف ويتألم ، ليه يبقى دا فعل عادي ليه !! علّشان ايه ؟!الرحمه يا بشر مع الانسان و مع الحيوان وكل كائن حي .. الرحمه علينا”.

كانت المذيعة ريهام سعيد، قد أثارت حالة من الانتقادات والغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب عرض ثاني حلقة من برنامجها “صبايا الخير”، على شاشة قناة “النهار”، والتي قامت خلالها برحلة برية لاصطياد الذئاب والثعالب.

وظهرت “سعيد” خلال البرنامج وهي ترصد كيف يتم اصطياد الذئاب والثعالب وربطها بطريقة محددة منعا للهرب، الأمر الذي تسبب في موجة غضب ضدها.

“راحت جابت تعلب وكسرت رجله ودموعه نزلت!” كان هذا أحد التعليقات الغاضبة من الحلقة وغيرها الكثير، الذين تساءلوا عن الهدف من هذا المحتوى، بينما دشن البعض الآخر هاشتاج يطالب بوقف البرنامج ومنع عرضه لما جاء فيه من تعذيب للحيوانات.

ما فعلته ريهام سعيد ليست جريمة إنسانية فقط بل جريمة قانونية أيضا يعاقب عليها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، والذي يحظر في مادته رقم (28) صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون.

كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

وطبقا للمادة رقم 84 من القانون نفسه، يعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الحالات يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

وأعلنت شبكة قنوات النهار عن اعتذارها للمشاهدين عن حلقة أمس من برنامج صبايا الخير، والتي كان هدفها فقط هو تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر، وتصديرها للخارج، وكذلك لكليات الطب في الجامعات.

وتؤكد شبكة قنوات النهار أن الحلقة تم رفعها من على جميع المنصات التابعة للشبكة، بما فيها يوتيوب وسوشيال ميديا.

وتشير الشبكة إلى أنها تأخذ بعين الاعتبار وتدعم حقوق الحيوانات، لما لها من قيمة متأصلة في الحياة، أبرزها العيش دون قسوة ومعاناة، وحرصها كذلك على الدعوة لاتخاذ أي تدابير احترازية مرتبطة بحقوق الحيوانات، بهدف حمايتها وعدم ترويعها.

وكانت الشبكة قد تابعت باهتمام بالغ ما نقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وتقدر غضبهم على عرض مشهد الصيد.

وكانت شبكة قنوات النهار، أعلنت تعاقدها مع ريهام سعيد، لتعود مجددًا إلى بيتها، والذي انطلقت معه ومنه عام ٢٠١٢ وحتى عام ٢٠١٨، وحققت نجاحًا في تلك الفترة وتبنت حملات خيرية كثيرة من خلال شاشة القناة، وذلك في جميع محافظات مصر.

وأضافت الشبكة في بيان لها أنه جار عقد جلسات عمل لتحديد موعد انطلاق ريهام سعيد ببرنامج صبايا الخير على شاشة المحطة، بشكل جديد، لتمثل إضافة قوية للشبكة وللإعلام المصري في مجال العمل الخيري، والذي تعتبر ريهام أكبر الداعمين له في السنوات الأخيرة.