تراند اليوم : إلهام شاهين ندمانة بسبب فعلها لهذا الأمر – فيديو

لفتت الفنانة إلهام شاهين الإنظار لها بفستانها الأصفر في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.

ظهرت إلها بفستان فاتح على عكس ما اعتاد الجمهور منها، فهي محبة للون الأسود وكانت تفضل دوما الظهور به، وعلقت على ذلك قائلة: “أميل دائما للألوان الغامقة وهذه أول مرة أعمل كده والحقيقة مبسوطة أوي”

وداعبتها بوسي شلبي التي نشرت الفيديو عبر حسابها بتطبيق Instagram، قائلة: “إنتِ بقيتِ جريئة على الريد كاربت”، لتجيب “إلهام شاهين بـ”آه”.

يذكر أن إلهام شاهين تشارك في هذه الدورة من مهرجان القاهرة السينمائي بفيلم “حظر تجول”.

ويتتبع الفيلم قصة فاتن بعد عشرين عاما من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها. لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

“حظر تجول” بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23 ، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، إنتاج مشترك بين شركات Red star Films، و S Productions وTeam One Productionsو The Cell Post-production، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.