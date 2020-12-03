شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حفظي: معيار مقارنتي لـ تامر حسني بالعندليب هو الأرقام وليس القيمة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، ردًا على انتقاد مقارنته لتامر حسني بالعندليب عبد الحليم حافظ، إن تلك المقارنة عقدها طبقًا للأرقام وليس بالقيمة الفنية.

وأوضح أن تامر حسني الوحيد الذي استطاع أن ينجح في مجالي الغناء والتمثيل سويًا، وأن ذلك ليس رأيًا خاصًا وإنما بالأرقام، موضحًا أن تامر حسني ظاهرة تحترم ولم يصل أحد لنفس مستواه.

وفي سياق متصل نفدت تذاكر الفيلم الفلسطيني "غزة مونامور" للمخرج عرب ناصر الذي سيعرض علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 42، وهو الفيلم الذي اختارته فلسطين لتمثيلها في منافسات أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وكان عرضه الأول في مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا، قبل أن يحصل على جائزة NETPAC كأفضل فيلم آسيوى فى مهرجان تورنتو.

"غزة مونامور" تدور أحداث الفيلم حول عيسى بائع السمك الستيني، الذي يقع في حب سهام الأرملة جارته في السوق، لكن قبل أن يصرح لها بحبه يعثر على تمثال لأفروديت في البحر يعطل قصة حبه ويدخله في مواقف غير متوقعة.