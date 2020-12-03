شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يسخر من 2020: "تسعة مليون تجاهلوا التويتة دي السنة اللي فاتت فشاهد ماذا حدث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن النجم محمد هنيدى، ينشر دائمًا حالة من البهجة والكوميديا سواء في عالم الفن أو حتى على السوشيال ميديا، حيث شارك عبر حسابه بموقع تويتر، صورة من شخصية "نوسة" من فيلم يا أنا يا خالتى، والتي لعب فيها النجم دور امرأة تقوم بأعمال السحر والشعوذة، والتى نشرها فى العام الماضى.

وعلق الفنان محمد هنيدى، على بوست سابق عبر حسابه بموقع تويتر: " تسعة مليون تجاهلوا التويتة دي السنة اللي فاتت فشاهد ماذا حدث".



محمد هنيدى

وجاء المنشور هنيدى بصورة شخصية خالتى نوسة من العام الماضى، حيث قال هنيدى:" لو ماعملتيش ريتويتش هتصيبك لعنة في السنة الجديدة اكتر من اللعنة اللي صابتشك في السنة القديشمه عشان تجاهلت االبوست ده وقلت عليه خرافات السنة اللي فاتتش".

يشار إلى أن النجم محمد هنيدى أكد لـ"الخليج 365"، أنه بصدد المشاركة فيلم جديد من إنتاج وليد صبرى، ويتكتم على تفاصيله حالياً حيث يعقد جلسات عمل يومياُ مع صناعه للوقوف على الخطوط العريضة للفيلم، قبل انطلاق تصويره، واختيار مخرج للعمل لترشيح الأبطال الذين يقفون أمامه في أحداث الفيلم.

ومن ناحية أخرى ينتظر هنيدى عرض فيلمه الجديد "النمس والإنس"، حيث يواصل المخرج شريف عرفة في مونتاجه حالياً هنيدى استعدادًا للعرض، وحتى الأن لم يستقر صناع الفيلم على موعد نهائى لعرض الفيلم ولكنه مرشح أن يعرض فى السينمات بداية 2021.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخرمن الفنانين، إضافة لظهورأكثرمن فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.