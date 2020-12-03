شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى: سعيد بتقديم أغنية افتتاح مهرجان القاهرة وفخور بتشبيهى بالعندليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم تامر حسنى، عن سعادته الكبيرة بتقديم أغنية افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، فى دورته الثانية والأربعين، كما أعرب عن فخره بتشبيه مشواره بمسيرة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، مؤكدا أنه كان يحلم منذ طفولته أن يصعد بنجاح الغناء والتمثيل معاً وأن يحقق بهم ولو جزء بسيط مما حققه العندليب الراحل.



تامر

ونشر تامر، عبر حسابه على انستجرام، مجموعة صور من الحفل، أتبعها بتعليق: "تشرفت أمس بتقديم أغنية افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى وسط زملائى فنانين ومبدعين مصر الكبار، كما تشرفت كل الشرف بكلمة الأستاذ محمد حفظى، رئيس المهرجان عن تشبيه مسيرتى الفنية بالعندليب الراحل عبد الحليم حافظ فى القرن الواحد والعشرين".

وتابع تامر: "فخور بالشهادة دى جداً، خصوصاً انه كان حلم منذ طفولتى أن أصعد بنجاح الغناء والتمثيل معاً وأحقق بهم ولو جزء بسيط من اللى حققه العندليب الراحل عبد الحليم حافظ".



تامر حسنى

وقال محمد حفظى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى، فى كلمته خلال حفل الافتتاح، إن مسيرة الفنان تامر حسنى، تذكره بمسيرة العندليب الراحل عبد الحليم حافظ لنجاحه الطاغى فى الجمع بين الوصول لقمة الغناء والتمثيل معاً، وذلك بعد انتهائه من تقديم أغنيته الجديدة "الدنيا فيلم" خلال فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته 42، التى بدأت أمس، بدار الأوبرا المصرية.





وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى منهم ياسمين صبرى، نيللى كريم، هنا الزاهد، ساندى، هبة مجدى، ليلى علوى، شيرين رضا، إيمان العاصى، درة، صبا مبارك، ريم مصطفى، جومانا مراد، نسرين أمين، نرمين الفقى، إنجى المقدم.





وحضر أيضا خالد سليم، لجين عمران، أسيل عمران، ريهام عبد الغفور، محمد الشرنوبى وزوجته، جميلة عوض، سارة التونسى، ريم مصطفى، هنا شيحة، عمرو يوسف، أحمد داوود وعلا رشدى، يسرا، رانيا منصور، يسرا اللوزى، كريم فهمى وزوجته، النجم أحمد حلمى وزوجته النجمة منى زكى واصطحبا معهما ابنتهما لى لى على السجادة الحمراء فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى الدورة 42.

وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.