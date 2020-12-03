شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تطرح "أيام الشتى" ثانى أغانى ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة اللبنانية "كارول سماحة" منذ قليل أغنيتها الجديدة " أيام الشتى" و هي ثانى أغانى ألبومها الجديد "كريسماس كارول"، و الذى من المقرر طرحه الأسبوع المقبل ، والأغنية من كلمات وألحان وغناء كارول سماحة وهي أول تجاربها فى التلحين ، وقد روجت للأغنية قبل طرحها عبر حسابها الشخصى على تويتر قائلة " لكل إنسان يشعر نفسه وحيدا في هذه الدنيا.. للناس اللى فقدت بيوتها، أو حتى خسرت نفسها" .

و قد سبق وطرحت منذ 3 أيام أول أغنانى ألبومها الشتوى الجديد والذى خصصته للاحتفال بليالى الكريسماس " من سنة لسنة" و هي من كلمات كارول سماحة و ألحان إدوارد بولا.

ومن ناحية أخرى عرض للنجمة كارول سماحة فيلم "بالصدفة" وشاركها فى البطولة، بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصرى، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، فى أول تجربة له إخراجية له فى مجال السينما.

و تعيش كارول حالة من الانتعاشة الفنية حيث حصلت مؤخرا على جائزة فاتن حمامة كأفضل ممثلة من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ36.

يذكر أن كارول سماحة كان لها العديد من التجارب في التمثيل بالمسرح الغنائي ومنها ملوك الطوائف وآخر أيام سقراط، ولم تقدم سوى مسلسل واحد وهو "الشحرورة"، التي رصدت من خلاله قصة حياة الفنانة صباح، وشاركها بطولته كل من بهاء ثروت وإيهاب فهمي وصبري عبد المنعم ، و كان أخر ألبوماتها الغنائية ألبوم " ذكرياتى" عام 2016.