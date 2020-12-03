شكرا لقرائتكم خبر عن جوين ستيفانى وبليك شيلتون يخططان للزواج فى أوائل عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المغنية الأمريكية الشهيرة، جوين ستيفاني والمغنى بليك شيلتون، أنهما على وشك الزواج في أوائل العام 2021 بعد مرور 5 سنوات من معرفتهما، فيما أكدت مصادر أن بليك قد شيد كنيسة صغيرة في مزرعته استعدادا لزفافهما، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت مصادر أن كاتب الأغاني بليك شيلتون ،البالغ من العمر 44 عامًا قد شيد كنيسة صغيرة في مزرعته، والتي من المحتمل أن تكون مكان حفل زفافهما في أوكلاهوما، حيث أشارت المصادر لمجلة " Us Weekly" إلى أن الحبيبين سيتزوجان في الكنيسة في أوائل العام المقبل.



جوين ستيفاني وبليك شيلتون

يأتي ذلك بعدما وردت أخبار بأن المغنية العالمية جوين البالغة من العمر 51 عامًا "سعيدة" للغاية بعد إعلان خطوبتها، وفي وقت سابق، شاركت جوين ستيفاني، جمهورها على صفحتها الخاصة بموقع "انستجرام"، صورة لخاتم خطبتها من المغنى وكاتب الأغانى، بليك شيلتون، وأشار التقرير المنشور بموقع " insider "، إلى أن خاتم الخطوبة يبلغ سعره 500000 دولار أمريكى، وفقاً لتخمين بعض خبراء المجوهرات.



جوين ستيفاني

وحضر الحبيبان في وقت سابق، حفل توزيع جوائز اختيار الجمهور في "Barker Hangar "الذى أقيم فى سانتا مونيكا بكاليفورنيا، مع اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي، لذلك انتظرت ستيفاني في سيارتها ودخل شيلتون الحفل ليحصل على جائزته، ونشرت ستيفاني العديد من مقاطع الفيديو على ستورى صفحتها الخاصة بموقع "انستجرام"، الخاصة بفوز خطيبها بالجائزة، بينما أكد أجاي أناند، المؤسس الرئيس التنفيذي لمحرك البحث عن الألماس بشركة " Rare Carat "، إن ماس خاتم خطوبة "ستيفاني" وزنه يصل إلى ثمانية قيراط ويبلغ سعره 500000 دولار، وهو ماسة بيضاء جليدية اللون".