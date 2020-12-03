شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت شوقي: أجمل ما في مهرجان القاهرة التركيز على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة بسنت شوقي لـ"الخليج 365" إن أهم وأجمل ما يميز مهرجان القاهرة هو التركيز على التفاصيل، مؤكدة أن إقامة مهرجان داخل القاهرة في ظل فيروس كورونا، أمر غاية في الصعوبة.

ووجهت بسنت الشكر والتقدير لإدارة المهرجان على اهتمامهم ببناء مسرح في الهواء الطلق وتأمين وضع لكل شخص للحماية من البرد.

وأضافت بسنت أن اختيار تكريم وحيد حامد ومني زكي سويًا هو اختيار زكي لأن بينهما أشياء كثيرة مشتركة ونجاحات كبيرة.

وفي سياق متصل نفدت تذاكر الفيلم الفلسطيني "غزة مونامور" للمخرج عرب ناصر الذي سيعرض علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 42، وهو الفيلم الذي اختارته فلسطين لتمثيلها في منافسات أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وكان عرضه الأول في مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا، قبل أن يحصل على جائزة NETPAC كأفضل فيلم آسيوى فى مهرجان تورنتو.

"غزة مونامور" تدور أحداث الفيلم حول عيسى بائع السمك الستيني، الذي يقع في حب سهام الأرملة جارته في السوق، لكن قبل أن يصرح لها بحبه يعثر على تمثال لأفروديت في البحر يعطل قصة حبه ويدخله في مواقف غير متوقعة.