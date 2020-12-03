شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل تهنئة النجمات لـ منى زكى فى تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت النجمة منى زكى فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ42، أمس الأربعاء، حيث تم منحها جائزة فاتن حمامة، ولم تتمالك منى دموعها وسط تصفيق جميع الحضور، وحرصت عدد كبير من صديقاتها على تهنئتها عى التكريم، وتوجيه رسائل حب ودعم لها.

ونشرت كندة، صورة لـ منى زكى أثناء التكريم عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة: "حبيبتى ألف مبروك التكريم، تكريم مستحق بجدارة على كل مشهد قدمتيه لأنك كنت حاطة روحك فيه كل مشهد كوميدى أو تراجيدى فى السينما فى المسرح أو فى التلفزيون تستحقى التكريم وحب الناس وتقدير المختصين لأنك دءوبة مخلصة شغوفة بفنك ومعجونة بالموهبة وإنسانة استثنائية".

كما نشرت ريهام صورة لها معها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وعلقت قائلة: "فرحانة جدًا بتكريم زميلتي وصاحبتي وحبيبتي مني زكي اللي كانت سبب رئيسي إني أحب التمثيل.. بحبك يا مني".

وكتبت رانيا يوسف لها قائلة: "مبروك يا منى على التكريم فرحتينا وبكتينا بكل كلمة قولتيها وانتى بتستلمى تكريمك وكان كل ممثلة مصرية اتكرمت."

فيما عبرت النجمة سوسن بدر عن سعادتها بتكريم منى زكى، ونشرت فيديو من كلمة مني زكي خلال تكريمها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وعلق قائلة: "منى زكى الموهوبة والإنسانة المحترمة ألف مبروك وتستحقى آلاف التكريمات"



رد منى زكى على تهنئه صديقاتها رد منى زكى على تهنئه صديقاتها



رانيا يوسف



ريهام عبد الغفور



كندة علوش

ووجهت النجمة منى زكى الشكر للقائمين على مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 الذي أقيم أمس الأربعاء في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير، وقالت منى زكي بعد تكريمها في المهرجان بجائزة فاتن حمامة: "شرف كبير أوى أوى إنى اتكرم النهاردة في أهم مهرجان في بلدي، النهاردة واقفة على المسرح وبشكركم أوي".

وأضافت زكي: "تكريمي باسم سيدة الشاشة العربية ده حاجة كبيرة بالنسبالي، تشرفت إنى كلمتها قبل كدة في التليفون وعمري ماسمعت صوت بالرقي ده، والحلاوة دي، وكمان تكريمي في الدروة الي فيها وحيد حامد، دا شرف مش عادى".

واختتمت منى أنها ممتنة أنها تعمل ممثلة وأن شغلانتها في مجال الفن، وسعيدة أنها عاشت حياة ناس كثيرة من خلال التمثيل.