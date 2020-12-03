شكرا لقرائتكم خبر عن طوابير وازدحام على منافذ "تذكرتي" لحجز أفلام مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت جميع منافذ "تذكرتي" المتواجدة داخل دار الأوبرا المصرية ازدحاما شديدا، بسبب الإقبال علي حجز تذاكر الأفلام المعروضة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 42.

وتنطلق في السادسة من مساء اليوم الخميس، أول عروض السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي، بفيلم "غزة مونامور" إخراج عرب ناصر، في عرضه الأول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو الفيلم الذي اختارته فلسطين لتمثيلها في منافسات أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وكان عرضه الأول في مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا، قبل أن يحصل على جائزة NETPAC كأفضل فيلم آسيوى فى مهرجان تورنتو.

الفيلم الذي ينافس في المسابقة الدولية للدورة 42 يعرض بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، تدور أحداث الفيلم حول عيسى بائع السمك الستيني، الذي يقع في حب سهام الأرملة جارته في السوق، لكن قبل أن يصرح لها بحبه يعثر على تمثال لأفروديت في البحر يعطل قصة حبه ويدخله في مواقف غير متوقعة.

وافتتحت في السابعة من مساء الأربعاء، الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، حيث شهد الحفل تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، والتي تم منحها أيضا للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما كرم المهرجان في حفل الافتتاح أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.