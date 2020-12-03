جينيفر لوبيز: “الجمال لا يعني البوتوكس”

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد أقل من شهر من إطلاق منتجاتها التجميلية التي تحمل اسمها، تطرّقت النجمة #جينيفر_لوبيز (51 عاماً) أخيراً إلى كل ما يتعلق بالبشرة، مع العلم أنّ روتينها اليومي لنضارة بشرتها يثير فضول الجميع.

وكشفت لوبيز شيئاً فشيئاً عن النظام الذي تتبعه للحفاظ على بشرتها، بما في ذلك رأيها الشخصي بالبوتوكس، رغم تشجيع حبيبها السابق التي أبت ذكر اسمه على القيام بذلك، بحسب موقع “إيي نيوز” الأميركي.

وقالت لوبيز: “كنت في العشرينات من عمري وزرت أطباء أمراض جلدية عديدين. أعطاني طبيبي منظفاً رائعاً وبعض واقي الشمس ونصحني بأن أستخدمهما من الآن فصاعداً لأحافظ على صحّة بشرتي جيداً”.

وصرّحت: “لم أجرّب البوتوكس حتى يومنا هذا”. وأضافت: “يبدأ الأمر بخط صغير تريد تصحيحه وتدخل في دوامة لا رجوع منها. كنت في الثالثة والعشرين من عمري وحبيبي حينها دفعني لأخوض هذه التجربة قائلاً إنه هو أيضاً يستخدم البوتوكس، لكن رفضت حينها وأنا أرفض حتى الآن”.

وبعد ما يقرب من ثلاثة عقود تسأل لوبيز نفسها اليوم: “ما كان سيحدث لي لو كنت بدأت البوتوكس في الـ23؟ كيف كنت سأبدو اليوم؟ لكان وجهي مختلفاً تماماً”.