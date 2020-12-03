نيس تلغي كرنفالها لعام 2021 بأمر كورونا

متابعة بتجــــــــــرد: ألغت سلطات مدينة نيس الواقعة في جنوب شرق فرنسا، الخميس، كرنفالها لهذا الشتاء بسبب وباء «كوفيد-19»، في قرار نادراً ما اتّخذ في السابق.

وجاء في بيان صادر عن البلدية «نظراً إلى الوضع الصحي الراهن والحشود التي يستقطبها حدث من هذا القبيل، تقرّر تأجيل كرنفال نيس المبرمج أصلاً بين 13 و27 فبراير 2021 إلى عام 2022».

ويجذب هذا الكرنفال كلّ سنة ما بين 100 و200 ألف زائر فرنسي وأجنبي وهو يدرّ نحو 30 مليون يورو من العائدات الاقتصادية على المدينة.

وأكّدت البلدية «على الرغم من قرار التأجيل، تتعهّد مدينة نيس بدعم أنشطة الكرنفال العام المقبل. وهي ستسلّط الضوء طوال عام 2021 على الدراية الحرفية التي يتميّز بها والتي تعدّ جزءاً من التراث الثقافي غير المادي للمدينة، وذلك من خلال فعاليات عدّة».

والمرّة الأخيرة التي ألغي فيها هذا الكرنفال كانت في عام 1991 بسبب مخاوف مرتبطة بحرب الخليج.

وقد ألغيت نسخة عام 2020 من الكرنفال في اللحظة الأخيرة بسبب الأزمة الصحية.

وستتمحور دورة عام 2021، وهي النسخة الـ37 بعد الـ100 التي أجّلت لعام 2022، على «ملك الحيوانات».

وكانت نيس قد قرّرت أيضاً بسبب الوباء عدم تنظيم «القرية الميلادية» التي تشتهر بها وتستقطب عدداً كبيراً من الزوّار.