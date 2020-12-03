زينة تقاضي أحمد عز وتطلب بـ4000 دولار شهريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقامت الفنانة زينة دعوى قضائية جديدة أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، ضد الفنان أحمد عز.

وتطلب زينة خلال دعواها زيادة مبلغ النفقة الشهرية إلى 60 ألف جنيه شهريا بدلا من 30 ألف جنيه التي ألزمته بها المحكمة، العام الماضي.



وقالت زينة في صحيفة دعواها إن دخل "عز" زاد بنسبة 100% العام الحالي_ بحسب ما جاء في صحيفة الدعوى_ وطلبت مضاعفة مبلغ النفقة وزيادته بنسبة 100%، ونظرت محكمة الأسرة بمدينة نصر الدعوى، وقررت تأجيلها لجلسة 22 ديسمبر الجاري، للإعلان.، حسب صحف محلية.

كانت المحكمة ألزمت "عز" بدفع نفقة 20 ألف جنيه عام 2018، ثم تقدمت "زينة" بدعوى في 2019، لزيادتها لـ 30 ألف جنيه، وقبلت المحكمة الدعوى، ومؤخرا حرّكت دعوى ثالثة تطلب مضاعفتها لـ 60 ألف جينه.

وفي مايو الماضي، قضت محكمة الأسرة، بإلزام أحمد عز، بدفع مصاريف مدرسية سنوية للتوأم "زين الدين وعز الدين" بقيمة 900 ألف جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامتها زينة، والتي طالبت فيها بإلزامه بدفع المبلغ المذكور كمصاريف توأمها المقيدين بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة.