عرض "غزة مونامور".. حفظي يطالب الحضور بارتداء الكمامة.. ويؤكد تحيزه للفيلم الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قدم الناقد أندرو محسن، الفيلم الفلسطيني "غزة مونامور" المشارك في المسابقة الدولية بالدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقال أندرو عن الفيلم المعروض حاليا على المسرح الكبير "من أهم الأفلام العربية الموجودة في المهرجان السنة دي، والوحيد الذي عرض في مهرجان فينيسيا وكذلك مهرجان تورنتو، وسعداء بوجود الفيلم معانا".

وقبل أن يقول كلمته، طلب محمد حفظي رئيس المهرجان من أحد الحضور الالتزام بالكمامة، وطلب من الجميع ارتدائها، قائلا "الموضوع مهم بجد يجب علينا جميعا الالتزام بالكمامة".

وعن الفيلم أكد "كنا نتمنى وجود المخرجين لكن لم يستطيعا الحضور، ويمثلهم اثنين من أهم صناعه المنتجين وممثل من الفيلم محمد نزار"، ودعاهم للصعود على المسرح.

وأضاف حفظي "لما شفناه كان فيه مناقشة كتير حوله، انا متحيز جدا للفيلم ده"، وأعرب صناعه عن سعادتهم بعرضه في مهرجان القاهرة، وقال نزار "يعطيكم العافية مبسوط اني في مهرجان القاهرة لأول مرة واتمنى تستمتعوا بالفيلم".

شهد العرض حضور طارق الشناوي، المخرجة هالة خليل، الفنانة فاطمة الناصر، المخرج أمجد ابو العلاء، الفنان أحمد مجدي، الفنانة تارا عماد، المنتجة مي عودة، المخرج أمجد أبو العلاء، المنتج محمد العدل، المخرج أمين نايفة.