مخرج "حد الطار" يوضح معنى اسم الفيلم في "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهت منذ قليل، ندوة الفيلم السعودي "حد الطار" للمخرج عبدالعزيز الشلاحي، المشارك ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، بالدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالمسرح الصغير.

وأوضح المخرج معنى اسم الفيلم. قائلا "الحد هو تنفيذ الاحكام، تنفيذ الحدود، والطار اللي هو الطبل".

وأكد أن تطوير الفيلم استغرق حوالي 3 سنوات منذ 2017.

وشهدت الندوة التي أدارها الناقد رامي عبدالرازق حضور مخرج الفيلم، ومنتجه، عدد من الممثلين فيه.

يحكي "حد الطار" مع نهاية التسعينيات وفي مدينة تشبه المملكة الغامضة، يقع ابن السياف في حب ابنة مغنية الأفراح الشعبية، في مفارقة اجتماعية مبنية على بيع الفرح وشراء الموت، ويصبح السؤال أيهما يمكن أن يتخلى عن أحلامه في مقابل أن يصبح عالمهما مكانا أفضل.

جدير بالذكر ان حفل افتتاح الدورة 42 أقيم أمس على مسرح النافورة في دار الأوبرا، بحضور كوكبة من نجوم ونجمات الفن، كما شهد حضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ومُنحت منى زكي جائزة فاتن حمامة للتميز، وحصل الكاتب الكبير وحيد حامد على الهرم الذهبي للإنجاز الإبداعي.