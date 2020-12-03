إسلام إبراهيم: "مالها البدلة ولا عشان أنا اللي لابسها؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعرب الفنان إسلام إبراهيم عن استيائه من الانتقادات التي وجهها البعض للملابس التي ظهر بها أمس الأربعاء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42.

وعبر حسابه بموقع "فيسبوك"، رد إسلام على حملات التنمر على ملابسه، قائلًا: "مالها البدلة يا جماعة مش فاهم؟، ولا عشان أنا اللي لابسها فمن حقك تشتم وتجرح، حتى لو أنا مغلطتش فيك، اللبس ده حرية شخصية، البدلة كحلي في ابيض عادية جدا، أنا شايفها حلوة، ومازلت شايفها حلوة".

وأضاف: "بجد مهنة التمثيل بقت قاسية جدا ومش أي حد يتحملها، والتنمر اللي بيتعرضله الفنانين بقي لا يحتمل، ومحدش يقولي متردش انت شخصية عامة، أنا في الأول والآخر بني آدم، وبردوا مش هتقدروا تهزوا ثقتي في نفسي أو في ربنا".

واختتم حديثه قائلًا: "أكيد مش كل الناس مقصودة بالبوست بتاعي، بفضل ربنا في ناس كتير بتحبني وبتحكم عليا من خلال فني اللي بقدمه وبس، ربنا يخليكو ليا ويكتر من أمثالكم".

وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء أمس الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.