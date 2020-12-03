إليسا تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة: الناس دي أقوى منا بكتير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا على الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يوافق اليوم 3 ديسمبر.

وغردت "إليسا"، عبر حسابها بـ"تويتر"، حول الأمر قائلة: "هني ناس أقوى منا بكتير لأنه بيتفوقوا على ضعفن الجسدي ليكونوا أجمل مثال للقوة والإنسانية، اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة هوي يوم لنحتفل فيه بقوة هالناس".

ويحتفل العالم اليوم 3 ديسمبر باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو اليوم الذي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم وضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.