رد فعل دنيا سمير غانم بعد إصابة زوجها بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على دعم زوجها الإعلامي رامي رضوان بعد إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وعبر حسابها بموقع "إنستجرام"، شاركت جمهورها ومتابعيها صورة برفقته، وعلقت: "بحبك أوي، ربنا يحفظك ويخليك ليا وربنا يحفظنا جميعًا".

وأعلن الإعلامي رامي رضوان إصابته بفيروس كورونا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "الحمد لله على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا تأكدت إصابتي بكورونا وكلها كام يوم ويبقى عندي أجسام مضادة، أنا باكتب عشان لو اي حد قابلني الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله".

وأضاف: "لا داعي للقلق. لو ظهر أي أعراض ساعتها إجراء الفحص هيكون ضروري، أنا ملتزم بالتباعد والكمامة..إنما لأجل الحق مش بنفس قدر الإلتزام والحسوكة وقت الموجة الأولى. وماعنديش أي فكرة جالي من مين وازاي ابن اللئيمة ده، بقول الكلام ده عشان كلكم تاخدوا بالكم كله يلتزم أكتر من الأول..الأعداد بتزيد (الرسمي وغير الرسمي) والتحذير من شهري ديسمبر ويناير مش من فراغ.. خلوا بالكم من نفسكم وممن حولكم ربنا يسلمكم جميعا من أي شر، الحمد لله".