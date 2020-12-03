الرحمة يا بشر".. لقاء الخميسي تهاجم حلقة "صبايا الخير" لريهام سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، على حلقة الإعلامية ريهام سعيد الأخيرة ببرنامجها "صبايا الخير" على شاشة النهار.

وكتبت: "الرحمة الرحمة الرحمة يا بشر، ده مش مقبول إطلاقا كفعل ولا إنه يتعرض على الشاشة، الحيوان بيخاف ويتألم، ليه يبقى ده فعل عادي، عشان إيه، الرحمة يا بشر مع الإنسان ومع الحيوان، وكل كائن حي، الرحمة علينا".

وأثارت المذيعة ريهام سعيد، جدلا كبيرا، بعد حلقة برنامجها صبايا الخير، بعدما اصطادت على الهواء مباشرة ثعالب برية عبر نصب الفخاخ لها.

من ناحية أخرى، أعلنت "شبكة قنوات النهار" اعتذارها للمشاهدين، عن حلقة أمس من برنامج "صبايا الخير"، والتي كان هدفها فقط تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر، وتصديرها للخارج