تراند اليوم : بالفيديو.. فنانة شهيرة تثير قلق جمهورها: أنا عيانة وكنت مخبية عليكم

كشفت الفنانة فيفي عبده، عن تعرضها لأزمة صحية كانت تخفيها عن جمهورها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها تطلب الدعم والدعاء من الجمهور لكي تتخطى تلك الأزمة.

ونشرت فيفي عبده، مقطع فيديو لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وقالت: “وحشتوني جدا وادعولي، لأن أنا عيانة ومبقولكوش وكنت مخبية عليكم إني عيانة، وكل يوم عشمانة في ربنا أنه يشيل عنى وأطلع لكم وأشوفكم”.

وتابعت: “ادعولي أبقى كويسة محتاجة دعواتكم وبإذن الله ربنا يقومني من اللي أنا فيه.. بحبكم أوي وعايزاكم أسعد ناس في الدنيا، وحبكم هو اللي هيقومني من اللي أنا فيه ويرجعني تاني أحسن من الأول”.