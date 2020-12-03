غدا.. العرض الدولي الأول للفيلم المغربي "خريف التفاح" في مهرجان القاهرة

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في الثانية عشرة والنصف، بالمسرح الصغير، الفيلم المغربي "خريف التفاح" إخراج محمد مفتكر، وذلك في عرضه الدولي الأول.

ويشارك الفيلم في مسابقة آفاق السينما العربية، حيث تدور أحداثه في قرية مغربية في الجبال، تنمو أشجار التفاح في ساحات البيوت، فيما يحاول أحد الأطفال أن يتعرف على الحياة والحب والموت عبر اجتياز الأسئلة القاسية التي يطرحها عليه الأب

غريب الأطوار.

وكان قد فاز فيلم "خريف التفاح" بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم في طنجة في دورته الحادية والعشرين، وجائزة أفضل تصوير في المهرجان نفسه، وكذلك جائزتي النقد، إحداها تقدمهما الجمعية المغربية لنقاد السينما، والأخرى للأندية الأدبية السينمائية، التي تقدمها الجمعية الوطنية للأندية السينمائية.

إنطلق مساء أمس الأربعاء، حفل افتتاح

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وسط أجواء استثنائية وإجراءات احترازية مشددة، حيث أقيم الافتتاح لأول مرة فى الهواء الطلق فى مسرح النافورة المفتوح بدار الأوبرا المصرية، والذى يسع لأكثر من 1200 فرد.

وقدم نجم الجيل الفنان تامر حسني، أغنية حفل الإفتتاح، والتي تحمل اسم "الدنيا فيلم" وتعاون من خلالها مع الشاعرة الشابة منة

القيعي والموزع والمنتج الموسيقى اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبد الواحد، وشهد الحفل أيضاً ظهورًا خاصًا للفنان أشرف عبد الباقي.