طارق العربي طرقان وأبنائه هدية الأوبرا لجمهورها في نهاية عام 2020

أعلنت دار الأوبرا المصرية عن الحفل الأول للفنان طارق العربي طرقان فى مصر على خشبة مسرح سيد درويش بدار لأوبرا الإسكندرية يوم ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠ وعند الإعلان عن الحفل على موقع دار الأوبرا المصرية.

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ونفذت جميع التذاكر فور طرحها ونزولًا على رغبة العديد من الجمهور والتفاعل الشديد مع إعلان الحفل على صفحات السوشيال ميديا، قررت دار الاوبرا المصرية برئاسة

الدكتور مجدي صابر الاتفاق مع الفنان طارق العربي علي تقديم عرض آخر ماتينيه بنفس اليوم، في تمام الخامسة.

ويقدم الفنان العربي الكبير طارق العربي طرقان وابنائه فى الحفل مجموعة من أشهر أعمالهم الغنائية" ليسترجع فيها الجمهور ذكريات الطفولة من خلال تيترات وأغاني أشهر أفلام ومسلسلات الكرتون التي خاطبت الأجيال ورافقتهم خلال العقود الثلاثة الماضية مثل هزيم الرعد، سيمبا،

الكابتن ماجد، ريمي، عهد الأصدقاء، ماوكلي، كونان، سلاحف النينجا وغيرها الكثير.

جدير بالذكر أن الفنان طارق العربي طرقان هو من اهم رواد اغانى الأطفال وشارات الرسوم المتحركة فى العالم العربي تأليفا ولحنا وغناء اذ يعد من أغزر الملحنين والمؤلفين والمغنيين انتاجا فى عالم الطفل قدم اكثر من ١٥٠٠ لحن وأغنية إلى مكتبة الموسيقى العربية كما قدم العديد من الحفلات الناجحة فى ربوع الوطن العربي.

وشارك أيضًا فى الكثير من المهرجانات وفاعليات كومك كون فى أرجاء الوطن العربي كما شارك كمتحدث فى الكثير من الجامعات والندوات والمهرجانات المتعلقة بمجال الطفل لغة وموسيقى.