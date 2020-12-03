لقاء الخميسي تعلق على صيد الثعالب في حلقة "صبايا الخير" لـ ريهام سعيد

علقت الفنانة لقاء الخميسي على حلقة صيد الثعالب في برنامج "صبايا الخير"، والذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة النهار.

وكتبت "لقاء" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك ": "الرحمه الرحمه الرحمه يا بشر .. دا مَش مقبول اطلاقا كفعل ولا انه يتعرض على الشاشه.



وأضافت: الحيوان بيخاف ويتألم، ليه يبقى دا فعل عادي ليه !! علّشان ايه ؟! الرحمه يا بشر مع الانسان و مع الحيوان وكل كائن حي .. الرحمه علينا ".

وكانت قد اثارت الإعلامية ريهام سعيد غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي ومحبي الحيوانات في أولى حلقات برنامجها "صبايا الخير" على قناة النهار، بعد سنوات

من إيقافه، حيث عرض مساء يوم الاثنين الماضي، أولى حلقات برنامج "صبايا الخير" بعد فترة طويلة من إيقافه.

وظهرت "ريهام" خلال الحلقة في رحلة صيد "ثعلب بري" مما أثار غضب الكثيرين من محبي الحيوانات ومن بينهم الإعلامية منى خليل والناشطة في مجال حقوق الحيوان.

وبمجرد نشر الصحفة الرسمية لبرنامج "صبايا الخير" مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" يشير إلى تعذيب "ثعلب بري" عن طريق كسر أرجله، وتكميم فمه بشريط لاصق، إنهالت عليها التعليقات من نشطاء بحقوق الحيوان، ومجموعة من

أصحاب الرفق بالحيوان مطالبين بإيقاف البرنامج، مما إضطرتها لحذف الفيديو من الصفحة الرسمية للبرنامج.

وكانت قد انطلقت مساء الإثنين الماضي، أولى حلقات برنامج "صبايا الخير" للإعلامية ريهام سعيد، والمـذاع عبر شبكة تليفزيون النهار، في تمام الساعة الثامنة ونصف مساء.

وفي نفس السياق، أعلنت شبكة قنوات النهار اعتذارها للمشاهدين عن حلقة أمس من برنامج "صبايا الخير "، والتي كان هدفها فقط هو تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر، وتصديرها للخارج.

وتؤكد شبكة قنوات النهار أن الحلقة تم رفعها من على جميع المنصات التابعة للشبكة بما فيها يوتيوب وسوشيال

ميديا.

وتشير الشبكة الى أنها تأخذ بعين الاعتبار وتدعم حقوق الحيوانات لما لها من قيمة متأصلة في الحياة، أبرزها العيش دون قسوة ومعاناة، وحرصها كذلك على الدعوة لاتخاذ اي تدابير احترازية مرتبطة بحقوق الحيوانات، بهدف حمايتها وعدم ترويعها.