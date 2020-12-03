صورة..رامي جمال برفقة راغب علامة وهاني محروس

نشر الفنان رامي جمال، صورة برفقة الفنان راغب علامة ومهندس الصوت هاني محروس، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

علق رامي على الصورة، قائلاً:"مع الحبايب راغب علامه وهاني محروس".

يذكر ان رامي يستعد لطرح أغنية منفردة جديدة مع الملحن السعودي سهم والموزع نادرحمدي، وذلك حسب ماأعلن في وقت سابق عبر حسابه

الرسمي على "انستجرام".

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يذكر أن آخر الإصدارات الغنائية لرامي هو ألبوم "أنا لوحدي"، الذي طرحه مطلع العام الجاري، وضم 15 أغنية، منهم"أنا لوحدي، يامراكبي، اللي مشيوا، لقلبك سلام، حاجة غريبة، وسجل نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات

الشهير "يوتيوب"، إضافة إلى المتاجر الموسيقية، ومختلف المنصات الغنائية.

وقدم جمال مؤخراً حفل غنائي في الإسكندرية، وسط حضور جماهيري كبير، مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي ووسائل التعقيم، وكانت أولى حفلاته بعد توقف جميع الأنشطة الاحتفالية ومنع التجمعات الجماهيرية بسبب كورونا.

قدم رامي أغنية "على حس حكايتنا"، للفنان إليسا في أحدث ألبوماتها"صاحبة رأي"، من كلماته وألحانه، وحصلت على عدد ماهدات ضخم وصل لأكثر من 3 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".