بعد إصابته بكورونا.. دنيا سمير غانم تدعم زوجها رامي رضوان

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة لزوجها الإعلامي رامي رضوان، بعد اعلانه عن اصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت"دنيا" صورة لها برفقة زوجها، وعلقت عليها قائلة:"بحبك أوي، ربنا يحفظك ويخليك ليا، وربنا يحفظنا جميعاً"، وقد تفاعل معها الكثير من

متابعيها عبر التعليقات، ودعوا له بالشفاء العاجل.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال النجمة دنيا سمير غانم مسلسل"بدل الحدوتة تلاتة"، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني عام 2019، بطولة محمد سلام، شيماء سيف، سمير غانم، أحمد رزق، عمرو وهبة، تأليف أيمن وتار، إخراج خالد الحلفاوي.