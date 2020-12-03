غدًا..حفل غنائي لـ أصالة "أون لاين"

أعلنت الفنانة أصالة، عن حفلها الغنائي القادم لتقنية "أون لاين"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت أصالة البوستر الدعائي للحفل، وعلقت عليه قائلة:"ها المسا حضروا قعده حلوه مع أصحاب طيبين وقولوا للولاد مايعملوا ضجّة والبنات يلبسوا أحلى فساتين والولاد يرتبوا حالهم وبغرفة قعدتكم علّوا التلفزيون وتعالوا نحتفلّ حتّى لو عن بعد .. رح كون بكره معكم عالهوا وحغنّيلكم أغاني لأوّل

مرّه لايف .. والأغنيه الّلي بتحبّوها غمضوا عيونكم وتخيّلوا إنّكم جنبي وعمّ تسمعوني .. مع رفيق درب وصديق قريب بنشوف الموسيقى بذات الطّريقة المايسترو هاني فرحات .. ادعوا لي اليوم قبل ماتناموا أقدر متل مابتمنّى جاري خيالكم بصوتي".

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طرحت أصالة حديثًا، أغنيتها"الفرق كبير"، والتي حققت

أكثر من 7 مليون مشاهدة، خلال يومين فقط منطرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:نواف عبدالله توزيع:خالد عز.

إضافة إلى طرح ألبومها الخليجي الجديد"لاتستسلم، الذي تضمن 20 أغنية، منهم"اشتقت لك، وش كنت أقول،ما عرفت أنطق، غمض عيونك، يامثبت، والله وتفارقنا"، وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر "يوتيوب".

بالإضافة إلى كليب أغنية "والله وتفارقنا"، الذي حصل على أكثر من مليون ونصف مشاهدة، عبر "يوتيوب"، كلمات:العلا، ألحان:ياسر بو علي، توزيع:طارق مدكور، والكليب من إخراج أيمن دزة، وحظى الفنان "نيقولا معوض"، بظهور خاص في الكليب.