شاهد.. إطلالة جريئة لـ أسماء جلال في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

شاركت الفنانة أسماء جلال متابعيها صورة جديدة لها من حفل افتتاح الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت"أسماء" صورة لها من المهرجان، وعلقت عليها قائلة:"من الدورة الـ 42، مهرجان القاهرة السينمائي"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أنه تم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 مساء أمس الأربعاء،

بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي 10 من الشهر الحالي.

جدير بالذكر أن آخر أعمال أسماء جلال الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، بطولة هند عبدالحليم، هاجر أحمد، محمد يسري، ميرنا نور الدين، من تأليف ماريان هاني، وإخراج مصطفى أبو سيف.