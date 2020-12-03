شاركت الفنانة أسماء جلال متابعيها صورة جديدة لها من حفل افتتاح الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشرت"أسماء" صورة لها من المهرجان، وعلقت عليها قائلة:"من الدورة الـ 42، مهرجان القاهرة السينمائي"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.
يذكر أنه تم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 مساء أمس الأربعاء،بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي 10 من الشهر الحالي.
جدير بالذكر أن آخر أعمال أسماء جلال الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، بطولة هند عبدالحليم، هاجر أحمد، محمد يسري، ميرنا نور الدين، من تأليف ماريان هاني، وإخراج مصطفى أبو سيف.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. إطلالة جريئة لـ أسماء جلال في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.