صور.. أحمد مجدي من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

شارك الفنان أحمد مجدي متابعيه مجموعة صور جديدة له من حفل افتتاح الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر"مجدي" صور له من المهرجان،

وعلق عليهم قائلاً:"حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.

يذكر أنه تم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 مساء أمس الأربعاء، بحضور عدد

كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي 10 من الشهر الحالي.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد مجدي الجزء الثاني من مسلسل"الأنسة فرح"، بطولة أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، إخراج أحمد الجندي ووائل فرج، والذي يعرض حالياً على احدى المنصات الألكترونية الشهيرة.