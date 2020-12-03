شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة: مثال للقوة والإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن في هذا اليوم يتم الاحتفال بقوة هؤلاء الأشخاص حول العالم خاصة أنه يتفوقن على الضعف الجسدي ليكونوا أجمل مثال للقوة والإنسانية، بحسب قولها.

وغردت الفنانة إليسا عبر حسابها الرسمي على تويتر: "هؤلاء الناس أقوى منا بكتير لأنه بيتفوقوا على ضعفن الجسدي ليكونوا أجمل مثال للقوة والإنسانية. اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة هو يوم لنحتفل فيه بقوة هالناس"، متفاعلة مع هاشتاج "اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

اليسا عبر تويتر

ويحتفل العالم باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة منذ عام 1992، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووفقا لما ذكرته الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي :"يُراد من هذا اليوم تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ورفاههم في جميع مجالات المجتمعية والإنمائية، وإذكاء الوعي بحالة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية".

وأضافت الأمم المتحدة في تقرير لها :" دفعت اتفاقية حقوق الإشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة التي اعتمدت في عام 2006 قدما بحقوق أولئك الأشخاص ورفاههم في إطار تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وغيره من إطر الأعمال الدولية، من مثل إطار عمل سنداي لخفض مخاطر الكوارث، وميثاق إدماج هؤلاء الأشخاص في العمل الإنساني، والخطة الحضرية الجديدة".