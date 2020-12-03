شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لدنيا سمير غانم بعد إصابة زوجها رامى رضوان بكورونا: بحبك أوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على دعم زوجها رامى رضوان بعدما كشف مؤخراً عن إصابته بفيروس كورونا، وتأكده من الأمر، حيث قالت فى أول رد فعل منها على السوشيال ميديا وتحديداً حسابها على موقع انستجرام تعليقا على صورتهما معاً: "بحبك أوى، ربنا يخليك ليا وربنا يحفظنا جميعا".



دنيا سمير غانم ورامى رضوان

وأعلن الإعلامى رامى رضوان إصابته بفيروس كورونا، فى وقت سابق من اليوم حين كتب عبر حسابه على فيس بوك "الحمد لله على كل حال.. الحمد لله حمدا كثيرا.. تأكدت إصابتى بكورونا وكلها كام يوم ويبقى عندى أجسام مضادة وأمرع فى الأرض بإذن الله.. أنا باكتب عشان لو أى حد قابلنى الكام يوم اللى فاتوا ياخد باله (لا داعى للقلق.. لو ظهر أى أعراض ساعتها إجراء الفحص هيكون ضرورى".



دنيا سمير غانم ورامى على انستجرام

وتابع رضوان "أنا ملتزم بالتباعد والكمامة.. إنما لجل الحق مش بنفس قدر الالتزام والحسوكة وقت الموجة الأولى.. ماعنديش أى فكرة جالى من مين وإزاى ابن اللئيمة ده.. بقول الكلام ده عشان كلكم تاخدوا بالكم".

وفى سياق آخر هنأت الفنانة دنيا سمير غانم، قبل أيام النجمة ميرفت أمين بعيد ميلادها، متمنية لها المزيد من السعادة والحب في حياتها، ونشرت دنيا صورة تجمعها بميرفت أمين عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد أمى الثانية، ويارب كل أيامك مليئة بالسعادة والجمال والسلام والحب".