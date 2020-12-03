شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى بعد تكريم وحيد حامد بالقاهرة السينمائى: مستنيين أعمال جديدة بتوقيعك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة ليلى علوى، الكاتب الكبير وحيد حامد على تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ42، وغردت ليلى عبر حسابها على تويتر، قائلة:"احنا حبينا معاك كل أيامنا اللي عشناها في أفلامك وفي كل مشهد شوفناه مستنيين أعمال جديدة بتوقيعك ألف مبروك التكريم أستاذ وحيد حامد".



ليلى علوى

وعبر السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد عن سعادته البالغة بالتكريم الذى حصل عليه أمس خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ42، لافتاً إلى أن سعادته لا توصف حتى هذه اللحظة، كما شكر إدارة المهرجان على تكريمه في حياته وليس بعد مماته.

وقال وحيد حامد، إنه ليس لديه أى تعقيب بعدما علم ببكاء بعض النجوم والنجمات خلال لحظة تكريمه، ووجه حامد الشكر للجميع من الذين حضروا أمس وهتفوا له، مؤكداً أن هذه الدموع غالية عليه.

وتابع وحيد حامد حديثه لـ"الخليج 365"، قائلا: الحمد لله ان الإنسان بيتكرم في حياته وليس في مماته وأنه محبوب لدى الجميع أكتر من كدا مقدرش أقول حاجة".

يذكر أن حامد في كلمته خلال حفل الافتتاح قال: "أنا بشكر حضراتكم جدًا، علشان أنتوا من عشاق السينما، إلى أنا حبيتها بقدر كبير جدًا من الإخلاص والتفاني، وأعتقد إن أنا ممكن تفتكروني بأفلام أسعدتكم بقدر ما، أنا بشكر كل الذين تعلمت منهم، وكل واحد اتعلمت منه أو علمني، هما كتير علشان المشوار طويل، وكان من الصعب جدًا، إن أنا أقف في مكاني ده لولا حبكم، ولولا دعمكم، ولولا حبكم للسينما وللمخلصين للسينما".