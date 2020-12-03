ريهانا مغرمة من جديد

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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بعد فترة من انفصالها عن حبيبها الملياردير السعودي حسن جميل ها هي النجمة العالمية ريهانا تعيش قصة حب جديدة مع نجم الراب آساب روكي. وأكدت مجلة "بيبول" أنهما يعيشان قصة حب، والتقطت عدسات الباباراتزي الثنائي الجديد معاً خلال تناولهما العشاء مع عدد من أصدقائهما المقرّبين في مدينة نيويورك، خلال عطلة نهاية الأسبوع. ولفتت مجلة "بيبول" إلى أن علاقتهما يبدو أنها بدأت بعدما استعانت ريهانا بروكي، ضمن حملتها الدعائية لمنتجاتها الجديدة، كما أجريا مجموعة من المقابلات لتعزيز التعاون بينهما.

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