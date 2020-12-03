حضور كبير في "حد الطار" فيلم افتتاح "آفاق السينما العربية" بـ"القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبل المسرح الصغير، في دار الأوبرا المصرية، عصر اليوم الخميس، الفيلم السعودي "حد الطار"، الذي افتتح مسابقة آفاق السينما العربية في الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

شهد العرض حضور كبير من جمهور المهرجان، وتقع أحداث الفيلم الذي يخرجه عبدالعزيز الشلاحي في 80 دقيقة، مع نهاية التسعينيات وفي مدينة تشبه المملكة الغامضة، يقع ابن السياف في حب ابنة مغنية الأفراح الشعبية، في مفارقة اجتماعية مبنية على بيع الفرح وشراء الموت، ويصبح السؤال أيهما يمكن أن يتخلى عن أحلامه في مقابل أن يصبح عالمهما مكانا أفضل؟

عقب العرض تُقام ندوة لمناقشة الفيلم مع صناعه.

جدير بالذكر ان حفل افتتاح الدورة 42 أقيم أمس على مسرح النافورة في دار الأوبرا، بحضور كوكبة من نجوم ونجمات الفن، كما شهد حضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ومُنحت منى زكي جائزة فاتن حمامة للتميز، وحصل الكاتب الكبير وحيد حامد على الهرم الذهبي للإنجاز الإبداعي.

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