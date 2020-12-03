يا مستعجل فراقي..أغنية جديدة بين تامر حسين ومحمد رحيم

نشر الشاعر تامر حسين، تفاصيل أحدث أعماله الكتابية مع الملحن محمد رحيم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

كشف حسين عن تفاصيل الأغنية قائلاً:"أنا والراجل العبقري ده لينا مع بعض أكثر من أغنية كان منهم تتر مهم جداً، أغنية يامستعجل فراقي، من الأأغاني اللي بحبها قريبا تسمعوها واللي مغنيه مطرب مش متوقع تماماً وكان غايب عن

الساحة لفترة".

وسجل متابعيه توقعاتهم عن المطرب وأكثر مطرب تم توقعه هو الفنان محمد ثروت.

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وكانت آخر الأعمال الكتابية لـ حسين، كانت اغنية "قولني كلام"، للفنان تامر حسني، والتي اقترب عدد مشاهداتها من 12 مليون مشاهدة، من ألحان تامر علي،

توزيع:علي فتح الله، ويقول مطلعها"قولني كَلام أول مره اقوله مابقتش انام الليل بطوله أنا روحي فيه و مَقدرش اخبي وهداري ليه قولت اللي في قلبي عقلي مني طار أول ما قابلته ده اللي خَد بتار كُل اللي شَغلته هو ده يا ناس خلاص حبيبي واعمل ايه هويت يعني مش بأيدي".

بالإضافة إلى أغنية "أماكن السهر"، للهضبة عمرو دياب، والتي طرحت خلال أغسطس الماضي، وحصلت على أكثر من 26 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:أسامة الهندي.