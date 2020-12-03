شاركت الفنانة مي الغيطي متابعيها مجموعة صور جديدة لها من حفل افتتاح الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
ونشرت"مي" صور لها من المهرجان،وعلقت عليهم قائلة:"مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.
يذكر أنه تم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 مساء أمس الأربعاء، بحضور عدد كبيرمن نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي 10 من الشهر الحالي.
الجدير بالذكر أن آخر أعمال مي الغيطي مسلسل "زودياك"، والذي تم عرضه عام 2019، بطولة كل من: أحمد خالد صالح، أسماء أبو اليزيد، هند عبدالحليم، خالد أنور، وسيناريو وحوار محمد المعتصم، منة أكرم، عمرو خالد محمد هشام عبية، رواية عبدالله، وإخراج محمود كامل.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مي الغيطي تتألق على السجادة الحمراء في حفل افتتاح القاهرة السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.