شاهد.. مي الغيطي تتألق على السجادة الحمراء في حفل افتتاح القاهرة السينمائي

شاركت الفنانة مي الغيطي متابعيها مجموعة صور جديدة لها من حفل افتتاح الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

ونشرت"مي" صور لها من المهرجان،

وعلقت عليهم قائلة:"مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أنه تم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 مساء أمس الأربعاء، بحضور عدد كبير

من نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي 10 من الشهر الحالي.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال مي الغيطي مسلسل "زودياك"، والذي تم عرضه عام 2019، بطولة كل من: أحمد خالد صالح، أسماء أبو اليزيد، هند عبدالحليم، خالد أنور، وسيناريو وحوار محمد المعتصم، منة أكرم، عمرو خالد محمد هشام عبية، رواية عبدالله، وإخراج محمود كامل.