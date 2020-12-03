صور.. كريم فهمي برفقة زوجته في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

شارك الفنان كريم فهمي متابعيه مجموعة صور جديدة له من حفل افتتاح الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

وظهر"فهمي" من خلال الصور برفقة زوجته دانيا البناوي، وعلق عليهم قائلاً:"مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.

يذكر أنه تم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 مساء أمس الأربعاء، بحضور عدد كبير من

نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي 10 من الشهر الحالي.

الجدير بالذكر أن كريم فهمي، شارك في موسم رمضان السابق بمسلسل"ونحب تاني ليه"، بطولة: ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كارولين عزمي، سوسن بدر، من تأليف: عمرو محمود ياسين، وإخراج: مصطفى فكري، والذي حقق مشاهدات عالية فور عرضه على الشاشات التلفزيونية.