صور.. كريم قاسم من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

شارك الفنان كريم قاسم متابعيه مجموعة صور جديدة له من حفل افتتاح الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر"قاسم" صور له من المهرجان، وعلق عليها قائلاً:"من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي،

42"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.

يذكر أنه تم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 مساء أمس الأربعاء، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي 10 من الشهر الحالي.

الجدير يالذكر أن آخر أعمال كريم قاسم مسلسل "لما كنا صغيرين"، والذي خاض من خلاله في الماراثون الرمضاني الماضي 2020، من بطولة ريهام حجاج، محمود حميدة، خالد النبوي، نسرين أمين، نبيل عيسى، وتدور أحداثه في إطار تشويقي مثير تدور أحداث المسلسل حول خمس أصدقاء تخرجوا في الجامعة الأمريكية، وعملوا في مكان واحد سويا يترأسه دكتور الجامعة سليم منصور الذي يتورط في أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع تغير مجريات الأمور.