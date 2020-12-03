بالأحمر.. أمينة خليل تتألق في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

شاركت الفنانة أمينة خليل متابعيها صورة جديدة لها من حفل افتتاح الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت"أمينة" صورة لها من المهرجان، وعلقت عليه قائلة:"مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أنه تم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 مساء أمس الأربعاء، بحضور

عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي 10 من الشهر الحالي.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال أمينة خليل مسلسل"ليه لأ"، بطولة مريم الخشت، هالة صدقي، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، إخراج مريم أبو عوف.